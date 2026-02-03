Σκαριόλο μετά το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Το νούμερο των επιθετικών φάουλ είναι παγκόσμιο ρεκόρ»

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να ρίχνει “βολές” στους διαιτητές του αγώνα.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του για τη νίκη, ενώ σημείωσε το μεγάλο σουτ που έβαλε ο Γκραντ στο τέλος, αλλά επισήμανε και τις λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας τον αριθμό των επιθετικών φάουλ.

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο

«Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Λίγα περισσότερα στον Παναθηναϊκό, τους παίκτες, τους προπονητές, τον κόσμο. Υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά από την πλευρά μας. Ξέραμε πως θα παίζαμε με μία πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και καυτό κοινό. Δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μία πολύ κακή εμφάνιση από τρεις πολύ καλούς διαιτητές, που τους σέβομαι και θεωρώ ότι είναι καλοί. Οι παίκτες έχουν άσχημα παιχνίδια, οι προπονητές έχουν άσχημα παιχνίδια, οι διαιτητές είχαν πολύ κακό ματς σήμερα. Για κάποιον λόγο το ρεκόρ μας με αυτούς τους 3 είναι 1-7. Και ξαναλέω είναι καλοί. Δεν είμαστε ομάδα με ποσοστό νικών 30-40%, έχουμε πάνω από 60%. Κάτι είναι λάθος εκεί. Το νούμερο των επιθετικών φάουλ που δόθηκαν είναι παγκόσμιο ρεκόρ νομίζω και υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ στον Αμπάλντε πριν κάνει το λάθος. Πήγαν δυνατά πάνω του στην παγίδα. Αυτό συμβαίνει, είναι μπάσκετ, πρέπει να το αποδεχτούμε. Πρέπει να πούμε ξανά πως οι προπονητές, όπως όλοι σε ένα ματς, μπορούν να τα πάνε καλά ή άσχημα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο αν είσαι ήρεμος σε αυτή την ατμόσφαιρα και να τα πας καλά. Δυστυχώς, ήταν σειρά μας απόψε. Ας προχωρήσουμε. Μπασκετικά κάναμε καλό ματς, κάναμε πολλά λάθη. Δείξαμε πως μπορούμε να ανταγωνιστούμε όλους τους αντιπάλους σε όλες τις έδρες. Ας προχωρήσουμε και ας ετοιμαστούμε για το επόμενο που είναι σε 48 ώρες».

Για το αν στο πρώτο ημίχρονο έχασε ευκαιρία η ομάδα του να πάρει μεγαλύτερη διαφορά και να βάλει μεγαλύτερη πίεση στον Παναθηναϊκό: «Καλή ερώτηση. Όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό σε αυτή την έδρα είναι δύσκολο να πας στους 5-10-20 και να καθαρίσεις το ματς. Για να απαντήσω, ναι. Αλλά σπάνια βλέπω κάτι τέτοιο σε εντός έδρας ματς. Παίξαμε κόντρα σε ομάδα πρωταθλητών, με τρομερούς παίκτες και αδιανόητη αφοσίωση και υπερηφάνεια απόψε, ο Σλούκας, ο Γκραντ, ο Όσμαν, ο Χουάντσο, ο Σορτς. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εκεί για να μας αφήσει να παίξουμε το παιχνίδι μας και επέστρεψε. Είχε μεγάλα σουτ. Πήραν πολύ δύσκολα σουτ. Για αυτό έχουν τέτοιους παίκτες που δημιουργούν σουτ από το πουθενά μόνοι τους. Όπως έκανε για παράδειγμα ο Γκραντ στο τελευταίο σουτ».

Για το ότι οι σουτέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος ήταν πιο ανενεργοί και τη χρήση του Λάιλς στο post κυρίως: «Έχεις δίκιο. Δεν είχαμε καλά ποσοστά στο δεύτερο ημίχρονο. Η απόφαση ήταν να πάμε στον Λάιλς για να εκμεταλλευτούμε την ικανότητα στο 1v1 και την βοήθεια που πήγαινε πάνω του. Ο Λάιλς είτε σκόραρε, είτε κέρδιζε φάουλ και έπαιρνε βολές. Έτσι επιστρέψαμε στο ματς όταν ήμασταν στο -6 στα μισά της τέταρτης περιόδου».