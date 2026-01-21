Συμβαίνει τώρα:
Σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία ο Νταβίντ Κορδόν, πρώην ποδοσφαιριστής των Ατλέτικο και Σεβίλλης

Υπήρξε και διεθνής με την Κ21 της Ισπανίας
Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Νταβίντ Κορδόν, είναι ένα από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία.

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία. Ένας από τους ταυτοποιημένους νεκρούς είναι ο Νταβίντ Κορδόν.

Ο 50χρονος ήταν πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο και της Σεβίλλης, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Κ21 της Ισπανίας.

Είναι πατέρας του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Χετάφε, Νταβίντσι, ο οποίος αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα των Μαδριλένων.

Η ανάρτηση του Νταβίντσι, γιου του Νταβίντ Κορδόν

 
 
 
 
 
Να σημειωθεί ότι ο εκλιπών είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε με τη Βαλένθια και μετά πήρε το μοιραίο τρένο για να επιστρέψει στην Ουέλβα.

