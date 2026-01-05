Σλούκας: «Είμαι εκτός ρυθμού, να βγούμε από το τούνελ που είμαστε»»

Ο Παναθηναϊκός καλείται να επιστρέψει άμεσα στις νίκες στην Euroleague, υποδεχόμενος το βράδυ της Τρίτης την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15) για την 20η αγωνιστική.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι, παραδέχτηκε πως η εικόνα με τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή, ενώ τόνισε πως είναι εκτός ρυθμού, αλλά θα κάνει ό,τι μπορεί.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

«Τα παιχνίδια εντός έδρας είναι αυτά που πονάνε περισσότερο. Και ειδικά όταν είναι από τον αιώνιο αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια γιατί αν πάρουμε τις νίκες θα βρεθούμε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, πιθανόν και πρώτοι. Δεν θυμάμαι κάποια χρονιά που όλα πήγαν τέλεια. Αυτή είναι η ομορφιά, υπάρχουν αντιξοότητες, υπάρχουν δυσκολίες μέσα στη χρονιά. Αν ανταπεξέλθεις θα πανηγυρίσεις στο τέλος. Συνεχίζουμε».

Για την επίσκεψη του προέδρου και την κατάσταση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Εννοείται μία ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό, με μια κακή εμφάνισή δική μας για 40 λεπτά, με ιδιαίτερες καταστάσεις πριν το παιχνίδι. Η εικόνα μας δεν ήταν καλή και αυτό προβληματίζει. Η ήττα ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα. Είναι μαραθώνιος και οφείλουμε να βγούμε από το τούνελ που βρισκόμαστε».

Για τα παιχνίδια με Αρμάνι και Βίρτους: «Είναι ταλαντούχες και ποιοτικές ομάδες. Η άμυνά μας πρέπει να είναι πιο επιθετική. Έχουμε το ταλέντο να ελέγξουμε τον ρυθμό και να σκοράρουμε μετά από καλές άμυνές μας. Το σημαντικό είναι να εμφανίσει ο Παναθηναϊκός ένα καλό πρόσωπο, αυτό που εμφάνισε τις προηγούμενες εβδομάδες. Αν το κάνει, δεν θα έχει θέμα απέναντι σε καμία ομάδα».

Για την κατάστασή του: «Προσπαθώ να μπω. Είμαι εκτός ρυθμού. Θα δώσω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω και να πάρουμε τις νίκες».

Για το πώς επηρέασαν τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας: «Επηρεάζουν γιατί δεν γίνονται καλές προπονήσεις. Εγώ δεν ήμουν άρρωστος, αλλά υπήρχαν 5 παίκτες με 39 πυρετό. Δεν κάνεις προπόνηση με την ομάδα και ο Γκραντ είχε τραυματισμό. Όλα αυτά επηρεάζουν στην ένταση. Δεν υπάρχει δικαιολογία, απέναντι στον Ολυμπιακό η εμφάνισή μας ήταν απογοητευτική και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε στα επόμενα παιχνίδια».