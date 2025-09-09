Σλούκας: «Κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε όλες τις μεριές του πλανήτη»

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στον προημιτελικό με τη Λιθουανία για το Eurobasket.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κώστας Σλούκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για την ιστορική ευκαιρία που έχει η Εθνική Ελλάδας να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, το μεγάλο παιχνίδι με την Τουρκία και τη συνέχεια της καριέρας του στη γαλανόλευκη.

Oι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

Για την ιστορική ευκαιρία της Εθνικής να διεκδικήσει ένα μετάλλιο: “Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Όπως είπα και πριν δεν κοιτάμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό και όπως βλέπετε είμαστε στις καλύτερες τέσσερις ομάδες της Ευρώπης. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε όλες τις μεριές του πλανήτη”.

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι: “Στις καλές επιλογές στην επίθεση. Είχαμε μία πολύ σταθερή άμυνα εάν εξαιρέσουμε το κακό ξεκίνημα κι εάν δεν κάναμε χαζά λάθη είχαν δύσκολο καλάθι στο 5 εναντίον 5”.

Για τη συνέχεια της καριέρας του στην Εθνική: “Προς το παρόν προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα. Να έχουμε τον κόσμο και όλο το έθνος στο πλευρό μας και γενικά είμαι αισιόδοξος”.

Για την Τουρκία ως αντίπαλο: “Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι αήττητη μέχρι τώρα, έχει κερδίσει τους πάντες. Θέλει πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση από ό,τι σήμερα. Έχουν έναν πολύ καλό προπονητή όπως ξέρετε, συνεργαζόμαστε κιόλας, πολύ καλούς παίκτες. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι”.

Για το γεγονός ότι παίζει μπροστά στην οικογένειά του: “Είναι πολύ μεγάλες στιγμές, οικογενειακές στιγμές. Όλη η Ελλάδα είναι ενωμένη, όχι μόνο μεταξύ μας και προχωράμε όλοι μαζί”.