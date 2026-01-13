Σλοβενία – Ελλάδα: Για τη δεύτερη νίκη η Εθνική πόλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο αναμένεται να κάνει μία καλή προπόνηση κόντρα στη Σλοβενία ενόψει του ντέρμπι κορυφής της Πέμπτης (15/1/2025) με την Κροατία.

Τον δεύτερο αγώνα της στον δεύτερο όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος δίνει η Εθνική πόλο των ανδρών. Αντίπαλός της αυτή τη φορά η Σλοβενία στις 16:15 ώρα Ελλάδας (απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στη “Belgrade Arena” του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στοχεύει στο «2 στα 2», για να κάνει το δεύτερο βήμα προς τον πρώτο στόχο, που είναι η πρωτιά στον Β’ όμιλο, ώστε να μπει με το απόλυτο των νικών στην επόμενη φάση του νέου ομίλου των “6” και να πλησιάσει την είσοδο στην 4άδα και το πολυπόθητο μετάλλιο.

Η αποστολή αναμένεται εύκολη με τη Σλοβενία, ίσως και ευκολότερη απ’ ότι ήταν στην πρεμιέρα με τη Γεωργία (20-6), όπως είπε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, αρκεί η ομάδα να διατηρήσει το στάτους της. Γι αυτό, το καθοριστικό ματς αναμένεται να είναι αυτό με την Κροατία, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου, την Πέμπτη (15/1, 21:30) κόντρα στην Κροατία.

Στη διάθεση του προπονητή θα είναι ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, που εξέτισε την ποινή του, ενώ η κατάσταση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ο οποίος ξεπερνά την ίωση, θα εκτιμηθεί την τελευταία στιγμή.

Στον άλλον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου θα παίξουν στις 13:45, Γεωργία – Κροατία.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Κροατία (20-4) 3

2. Ελλάδα (20-6) 3

3. Γεωργία (6-20) 0

4. Σλοβενία (4-20) 0