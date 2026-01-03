Σοκ με Σίριλ Ντέσερς στον Παναθηναϊκό, υπέστη ρήξη τένοντα και μένει εκτός δράσης για περισσότερο από δυο μήνες

Δεν λέει να σηκώσει… κεφάλι τη φετινή σεζόν ο Σίριλ Ντέσερς, με τους τραυματισμούς που έχει υποστεί, από τη στιγμή που πήρε μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό.

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Σιρίλ Ντέσερς, καθώς ο επιθετικός του Παναθηναϊκού υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού -κατά τη διάρκεια προπόνησής του με την Εθνική Νιγηρίας για το Copa Africa- και θα μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και η μαγνητική που έκανε, ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος που απέκτησε.

Ο τραυματισμός αυτός αναμένεται -βάσει ανάλογων περιπτώσεων- να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 2.5 μήνες, δημιουργώντας έναν πολύ σημαντικό πρόβλημα στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ντέσερς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι που μας πέρασε, όμως οι τραυματισμοί δεν του το έχουν επιτρέψει να γίνει το “βαρύ πυροβολικό” της ομάδας. Φέτος έχει φορέσει την φανέλα με το “τριφύλλι” μόλις σε οκτώ αναμετρήσεις. Όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα της ομάδας, οι Κυριακόπουλος και Κοντούρης συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό.

Η ενημέρωση της “πράσινης” ΠΑΕ αναφέρει:

“Με πρωινό πρόγραμμα το Σάββατο στο «Γ. Καλαφάτης», οι Πράσινοι συνέχισαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής (11/01) με τον Πανσερραϊκό. Οι παίκτες του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς, ατομικό ακολούθησε ο Κοντούρης και το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κυριακόπουλος.

Ο Ντέσερς γύρισε στην Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του με την Εθνική του ομάδα. Υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού. Θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή και η καταστασή του θα επανακτιμηθεί στο επόμενο διάστημα”.