Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες από την Αγγλίας που ανέφεραν “χτύπημα” του κορονοϊού σε ομάδα της Premier League, καθώς αποκαλύφθηκε τελικά ότι αυτή είναι η Λέστερ, από τον προπονητή της, Μπρένταν Ρότζερς.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας των “αλεπούδων” βρέθηκαν θετικοί στον ιο που “απειλεί” ολόκληρο τον κόσμο και έτσι η ομάδα έχει σπεύσει να προστατεύσει τους υπόλοιπους.

«Έχουμε ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και τα προληπτικά μέτρα απομακρύνοντας τους τρεις παίκτες από το υπόλοιπο ρόστερ», ανέφερε σχετικά ο Άγγλος τεχνικός.

Κάπως έτσι, γίνεται δύσκολη η συνέχιση και της Premier League, η οποία και πραγματοποιήθηκε μάλιστα κανονικά με οπαδούς, την περασμένη αγωνιστική, ενώ οπαδοί υπήρχαν στα αγγλικά γήπεδα, ακόμη και στο χθεσινό ματς της Λίβερπουλ στο Champions League.

