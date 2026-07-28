Σοκ στη Ράγιο Βαγεκάνο – Διετές λουκέτο στο «Βαγέκας» λόγω σοβαρών προβλημάτων ασφαλείας

Δυσάρεστη εξέλιξη για τη Ράγιο Βαγεκάνο, αφού ο δήμος της Μαδρίτης αποφάσισε να αναστείλει, προσωρινά, τη λειτουργία του γηπέδου της. Ο πρόσφατος έλεγχος που έγινε στο “Βαγέκας” αποκάλυψε σοβαρότατες ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον εξοπλισμό του σταδίου, ενώ παράλληλα υπήρξε καμπανάκι για διάφορους υγειονομικούς κινδύνους κι ελλιπή συντήρηση από την πλευρά της διοίκησης.

Τα προβλήματα στα συστήματα πυρασφάλειας και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του γηπέδου της Ράγιο Βαγεκάνο κατέστησαν επικίνδυνη τη διεξαγωγή αγώνων, αναγκάζοντας τις αρχές να παρέμβουν άμεσα και να κλείσουν το γήπεδο της Μαδρίτης.

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Οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης θα διαρκέσουν από δύο έως έξι μήνες, αλλά τα ισπανικά Μέσα δεν είναι τόσο αισιόδοξα, αναφέροντας πως η διάρκειά τους μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να μένει χωρίς έδρα για τουλάχιστον δύο χρόνια!

Así está Vallecas, la casa del Rayo Vallecano. Un equipo que esta temporada llegó a la final de la Conference League y terminó octavo en LaLiga.



Esto es una vergüenza. https://t.co/Kxlp6hBMmz pic.twitter.com/b40bdtiaLJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 28, 2026

Παράλληλα με τις επισκευές, έχει ήδη δρομολογηθεί ένα μεγάλο έργο ολικής ανακατασκευής του σταδίου, που υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 18.500 θέσεις, με συνολικό κόστος ύψους 60 εκατ. ευρώ.