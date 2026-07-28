Αθλητικά

Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε ποδήλατο με παίκτες του Βόλου και τους τρόλαρε: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»

Το video που πόσταρε η ομάδα της Μαγνησίας στα social media
Ο Αχιλλέας Μπέος έκανε ποδήλατο με παίκτες του Βόλου και τους τρόλαρε: «Αντί να με φτάσετε, πάω πρώτος;»
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Ο Αχιλλέας Μπέος πρωταγωνιστεί σε βίντεο που πόσταρε στα social media ο Βόλος ΝΠΣ, από την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Οι ποδοσφαιριστές του Βόλου έκαναν ποδηλατάδα και ο Αχιλλέας Μπέος φαίνεται να προπορεύεται μιας ομάδας παικτών. Μάλιστα, ο δήμαρχος Βόλου είχε διάθεση για χαβαλέ, αφού ακούγεται να τους λέει “αντί να με φτάσετε, πάω εγώ πρώτος;”.

Στη συνέχεια, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε και στην πόλη του Βόλου, λέγοντας “ωραία τα ποδήλατα και η Ολλανδία, αλλά σαν το Βόλο και την πατρίδα μας τίποτα”.

Να θυμίσουμε ότι ο Βόλος έχει απόψε (28.07.2026, 20:00) το βράδυ φιλική αναμέτρηση με την Καμπούρ, τη δεύτερη, μετά το 0-0 με την Γκρόνιγκεν το Σάββατο.

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Αθλητικά
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