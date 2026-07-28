«Κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Σαρλερουά για Γιασίν Τιτραουί – Ζήτησε μικρή διορία ο παίκτης» γράφουν στο Βέλγιο

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί. Ο Αλγερινός χαφ αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των «ερυθρόλευκων» και σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Συγκεκριμένα, το “sudinfo.be” από το Βέλγιο αναφέρει ότι η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ απορρίφθηκε από τη διοίκηση της Σαρλερουά, η οποία επιθυμούσε ένα ποσό πιο κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

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Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες οι δύο πλευρές έχουν μειώσει σημαντικά την απόσταση. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως επανήλθε με νέα προσφορά ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην ερυθρόλευκη πρόταση υπάρχουν και μπόνους που μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό ποσό στα 10 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Σαρλερουά!

Ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μετεγγραφή, για να έχει τον Αλγερινό διαθέσιμο την την επόμενη εβδομάδα, όταν η ομάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στη Ναϊμέγκεν.

Από την πλευρά του, ο Τιτραουί φέρεται να έχει ζητήσει μικρή παράταση ενός ή δύο ημερών, προκειμένου να εξετάσει αν μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση από άλλη ομάδα, κυρίως από την Αγγλία.