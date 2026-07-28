Η IFAB αλλάζει κανονισμό μετά την αποβολή του Εμπολό στο Αργεντινή – Ελβετία

Η περίφημη αποβολή του Μπριλ Εμπολό -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- στο ματς της Αργεντινής με την Ελβετία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ (3-1 παράταση) ήταν μια φάση που θα θυμούνται αρκετοί από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 29χρονος επιθετικός κατάφερε να κάνει τον διαιτητή να πιστέψει πως του έγινε φάουλ από τον Παρέδες, με τον παίκτη της Αργεντινής να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, έπειτα από χρήση VAR διαπιστώθηκε πως ο Ελβετός έκανε “θέατρο”. Έτσι, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

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Με αφορμή και τη συγκεκριμένη φάση, η IFAB αλλάζει τον σχετικό κανονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, “η χρήση της τεχνολογίας θα μπορεί να επηρεάσει μόνο την αναγνώριση του ποδοσφαιριστή που υπέπεσε σε παράπτωμα, και όχι την επανεξέταση ή την αλλαγή της φύσης του παραπτώματος”, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις με θέατρο.

LAW CHANGES 2026/27



An attacker challenges a defender, who falls to the ground in the middle of the field and pretends to have been fouled, despite there being no contact. The referee stops play, awards a free kick for the defender’s team and shows a yellow card (YC) to the… pic.twitter.com/IA6Jhtcv3c — The IFAB (@TheIFAB) July 27, 2026

Βάσει του παραπάνω λοιπόν και όπως εξηγούν και οι Times, ο Εμπολό δεν θα είχε αποβληθεί στην εν λόγω αναμέτρηση.