Αθλητικά

Η IFAB αλλάζει κανονισμό μετά την αποβολή του Εμπολό στο Αργεντινή – Ελβετία

Οι Ελβετοί αναγκάστηκαν να παίξουν με δέκα παίκτες στο ματς του Μουντιάλ του 2026και αποκλείστηκαν στην παράταση
Η IFAB αλλάζει κανονισμό μετά την αποβολή του Εμπολό στο Αργεντινή – Ελβετία
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Η περίφημη αποβολή του Μπριλ Εμπολό -με δεύτερη κίτρινη κάρτα- στο ματς της Αργεντινής με την Ελβετία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ (3-1 παράταση) ήταν μια φάση που θα θυμούνται αρκετοί από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 29χρονος επιθετικός κατάφερε να κάνει τον διαιτητή να πιστέψει πως του έγινε φάουλ από τον Παρέδες, με τον παίκτη της Αργεντινής να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, έπειτα από χρήση VAR διαπιστώθηκε πως ο Ελβετός έκανε “θέατρο”. Έτσι, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Με αφορμή και τη συγκεκριμένη φάση, η IFAB αλλάζει τον σχετικό κανονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, “η χρήση της τεχνολογίας θα μπορεί να επηρεάσει μόνο την αναγνώριση του ποδοσφαιριστή που υπέπεσε σε παράπτωμα, και όχι την επανεξέταση ή την αλλαγή της φύσης του παραπτώματος”, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις με θέατρο.

Βάσει του παραπάνω λοιπόν και όπως εξηγούν και οι Times, ο Εμπολό δεν θα είχε αποβληθεί στην εν λόγω αναμέτρηση.

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