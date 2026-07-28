Αθλητικά

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ανέλαβε και πάλι προπονητής στην εθνική Ιταλίας

Είχε οδηγήσει την “σκουάντρα ατζούρα” στην κατάκτηση του Euro 2020
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/LUCA ZENNARO
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Το προπονητικό σήριαλ των ημερών στην εθνική Ιταλίας έλαβε τέλος, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι να συμφωνεί με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και να αναλαμβάνει και πάλι τις τύχες της “σκουάντρα ατζούρα”.

Η περίπτωση του Αντρέα Πίρλο δεν προχώρησε για την Ιταλία, λόγω της σύνδεσης του με ρώσικη στοιχωματική εταιρεία, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να τον απορρίψει και να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα λόγω της απόφασης αυτής οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο προχώρησαν στην παραίτησή τους από τα διοικητικά καθήκοντα που είχαν αναλάβει στην εθνική Ιταλίας.

Μετά την άρνηση των Γκουαρντιόλα και Αντσελότι να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας, προκρίθηκε η περίπτωση του Ρομπέρτο Μαντσίνι, με τις δυο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία.

Έτσι, στον πάγκο των “ατζούρι” θα καθίσει ο άνθρωπος που βοήθησε την εθνική Ιταλίας να κατακτήσει το Euro 2020 (η πρώτη θητεία του κράτησε από το 2018 έως το 2023).

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Αθλητικά
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