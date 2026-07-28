Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει πριμ 200.000 ευρώ στην εθνική πόλο ανδρών

Σημαντική κίνηση από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η γαλανόλευκη στο World Cup
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Θέλοντας να επιβραβεύσει την Εθνική πόλο των ανδρών, για την τεράστια επιτυχία της στο World Cup, ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει ένα οικονομικό δώρο στην κορυφαία γαλανόλευκη ομάδα.

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να προσφέρει πριμ 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Ελλάδα την Τρίτη (28.07.2026) και γνώρισε την αποθέωση από πλήθος κόσμου κατά την άφιξη στο “Ελ. Βενιζέλος”, ενώ μέσα στην ημέρα θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

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Αθλητικά
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