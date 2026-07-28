Ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει πριμ 200.000 ευρώ στην εθνική πόλο ανδρών

Θέλοντας να επιβραβεύσει την Εθνική πόλο των ανδρών, για την τεράστια επιτυχία της στο World Cup, ο Γιάννης Αλαφούζος δίνει ένα οικονομικό δώρο στην κορυφαία γαλανόλευκη ομάδα.

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο Κύπελλο και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να προσφέρει πριμ 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Ελλάδα την Τρίτη (28.07.2026) και γνώρισε την αποθέωση από πλήθος κόσμου κατά την άφιξη στο “Ελ. Βενιζέλος”, ενώ μέσα στην ημέρα θα επισκεφτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.