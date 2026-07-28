Αθλητικά

Ο Στεφάν Ορτέγκα φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η ώρα άφιξης του Γερμανού τερματοφύλακα στην Ελλάδα
Ο Στεφάν Ορτέγκα
Ο Στεφάν Ορτέγκα με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ / Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη μετεγγραφή του Στεφάν Ορτέγκα στον Ολυμπιακό μπαίνει στην τελική της ευθεία, εντός της ημέρας. Οι “ερυθρόλευκοι” επιβεβαίωσαν την άφιξη του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα, ο οποίος θα προσγειωθεί στις 15:22 στο “Ελ. Βενιζέλος” με πτήση από το Αμβούργο.

Ο Στεφάν Ορτέγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας την τριάδα των τερματοφυλάκων.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας προορίζεται για βασικός κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών, ενώ το συμβόλαιό αναμένεται να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
70
65
49
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo