Ο Στεφάν Ορτέγκα φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Τη μετεγγραφή του Στεφάν Ορτέγκα στον Ολυμπιακό μπαίνει στην τελική της ευθεία, εντός της ημέρας. Οι “ερυθρόλευκοι” επιβεβαίωσαν την άφιξη του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα, ο οποίος θα προσγειωθεί στις 15:22 στο “Ελ. Βενιζέλος” με πτήση από το Αμβούργο.

Ο Στεφάν Ορτέγκα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας την τριάδα των τερματοφυλάκων.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας προορίζεται για βασικός κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών, ενώ το συμβόλαιό αναμένεται να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.