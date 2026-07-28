Ο Ολυμπιακός φουλάρει για την απόκτηση του Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά τις τελευταίες ώρες στο μετεγραφικό παζάρι. Οι Πειραιώτες υποδέχονται στην Ελλάδα τον Στεφάν Ορτέγκα, εμφανίζονται κοντά στον Γιασίν Τιτραουί και την ίδια στιγμή ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 21χρονου Πορτογάλου μέσου και προχωρούν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση “8” όσο και σε πιο δημιουργικό ρόλο ως “10”, προσφέροντας πολλές λύσεις στη μεσαία γραμμή.

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Όπως προκύπτει από την Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε οριστικό deal με τη Φαμαλικάο, προκειμένου να αποκτήσει έναν παίκτη που θα αλλάξει επίπεδο το ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ο Γκουστάβο Σα έχει βρεθεί στο “ραντάρ” όλων των μεγάλων ομάδων της Πορτογαλίας. Ο 21χρονος χαφ έπαιξε τελευταία φορά με την κ-21 των Ιβήρων τον περασμένο μήνα, έχοντας καταγράψει 15 συμμετοχές.

Η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία του, αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μεταγραφή του Γκουστάβο Σά θα κλείσει σε ένα ποσό γύρω στα 15.000.000 ευρώ!