Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης με Μιλιτάο – Μένει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Έντερ Μιλιτάο στην εντός έδρας ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Θέλτα Βίγκο (0-2) για τη La Liga.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες, έχοντας υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού.

Να σημειωθεί ότι πλην του Μιλιτάο, οι “μερένγκες” είδαν και τους Φραν Γκαρθία και Άλβαρο Καρέρας να αποβάλλονται, με αποτέλεσμα ο Τσάμπι Αλόνσο να έχει ξεμείνει από επιλογές ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές.