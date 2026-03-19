Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο Τιμπό Κουρτουά

Ο Βέλγος τερματοφύλακας χάνει τους δύο προημιτελικούς του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου
Ο Κουρτουά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Τιμπό Κουρτουά έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του δεξιού τετρακέφαλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κουρτουά θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 μήνα και θα χάσει σίγουρα τα δύο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου(7-15/04) για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Ο Βέλγος θα απουσιάσει και από το ντέρμπι της Κυριακής στη La Liga με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης, το οποίο η Ρεάλ καλείται να κερδίσει για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου, μιας και είναι στο -4 από την Μπαρτσελόνα.

Ο Λούνιν θα κληθεί να καλύψει το κενό του Κουρτουά σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν για την ομάδα του Αρμπελόα.

