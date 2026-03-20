Αθλητικά

Σοκ στην Τουρκία: Δολοφονήθηκε 21χρονος ποδοσφαιριστής, δέχθηκε πυροβολισμούς από αγνώστους

Ο Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί αγωνιζόταν στην ομάδα τοπικού Καρς 36 Σπορ
ο 21χρονος ποδοσφαιριστής
Το αυτοκίνητο στο οποίο δολοφονήθηκε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής από την Τουρκία, Κουμπιλαΐ Κααν Κουντακτσί δολοφονήθηκε την Πέμπτη (19/03/26) μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή Ουμράνιγιε της Κωνσταντινούπολης

Ο Κουντακτσί ήταν στο αυτοκίνητό του, όταν δέχθηκε τα πυρά από αγνώστους με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του και να χάσει τη ζωή του. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν ο ράπερ, Κανμπέι.

«Χθες, περίπου στις 22:00, βρισκόμασταν σε δρόμο στο Ουμράνιγιε. Το αυτοκίνητό μας δέχθηκε επίθεση. Πονάμε, χάσαμε τον αδερφό μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο ράπερ για να αποχαιρετήσει το φίλο του.

 

Ο 21χρονος Τούρκος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην τοπική ομάδα Καρς 36 Σπορ και δυστυχώς έγινε θύμα ενός αιματηρού εγκλήματος.

Στην Τουρκία αναφέρουν πως συνελήφθη για την υπόθεση η μουσικός, Αλέιν Καλαϊτσιόγλου, η οποία ήταν πρώην σύντροφος του ράπερ, Κανμπέι, που ήταν στο όχημα με το θύμα.

