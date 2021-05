Οι Μπόστον Σέλτικς έχασαν έναν από τους καλύτερους παίκτες τους στο φινάλε της κανονικής περιόδου του NBA, με τον Τζέιλεν Μπράουν να τραυματίζεται και να μην προλαβαίνει ούτε τα play off.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει πρόβλημα στον καρπό του και είναι αναγκασμένος να κάνει επέμβαση για αντιμετωπίσει τη ζημιά, με αποτέλεσμα να τελειώσει άδοξα τη φετινή σεζόν με τους “Κέλτες”.

Η ομάδα της Βοστώνης καλείται έτσι να αγωνιστεί στα play off χωρίς τον… δεύτερο καλύτερο παίκτη της (πίσω από τον Τέιτουμ), με τους Μπακς ή τους Νετς να… πανηγυρίζουν, καθώς μία από τις δύο ομάδες θα βρεθεί απέναντί τους στoν πρώτο γύρο της post season.

Breaking: Jaylen Brown will miss the rest of the season with a torn ligament in his left wrist, the team announced.



Brown is expected to have the torn ligament surgically repaired later this week. pic.twitter.com/6RAUgMPiKs