Αθλητικά

Σοκάρει ο Άλεξ Μουμπρού: «Στο Eurobasket ένιωθα σαν ζόμπι»

Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του
Άλεξ Μουμπρού
Ο Άλεξ Μουμπρού με το τρόπαιο του Eurobasket/ REUTERS/Ints Kalnins

Ο Άλεξ Μουμπρού που ταλαιπωρείται από παγκρεατίτιδα μίλησε στο γερμανικό περιοδικό «Stern» και ανέφερε πως την περίοδο του Eurobasket ένιωθε σαν ζόμπι, έχοντας πάρει πολλά παυσίπονα για να αντέξει να βρίσκεται, έστω και με παθητικό ρόλο, στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας.

«Με… γέμισαν παυσίπονα. Ήξερα πού βρισκόμουν, αλλά δεν ένιωθα τίποτα. Εκείνες τις μέρες ήμουν σαν ζόμπι», ανέφερε ο Άλεξ Μουμπρού για την κατάστασή του την περιόδο του Eurobasket, όπου κατέκτησε η Εθνική Γερμανίας.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ποιο θα ήταν το νόημα να έρθουν να με δουν οι παίκτες μου στο νοσοκομείο; Θα έβλεπαν έναν προπονητή να υποφέρει και θα έχαναν τη συγκέντρωσή τους στο τουρνουά. Ήθελα να το αποφύγω αυτό. Πήρα εξιτήριο με δική μου ευθύνη.

Χρειάστηκε να υπογράψω σχετικό έγγραφο. Οι γιατροί στο Τάμπερε μού είχαν συστήσει να μην επιστρέψω στην προπονητική. Φυσικά, με είχαν συμβουλέψει να προσέξω τον εαυτό μου. Όμως, το να μην κάνω τίποτα θα με έκανε ακόμη πιο άρρωστο.

Ο γιατρός που με παρακολουθούσε μου είπε: «Είδα τον τελικό στην τηλεόραση, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του EuroBasket. Αλλά έπαιξες με την υγεία σου, αγόρι μου. Δεν έπρεπε να βρίσκεσαι στο γήπεδο. Τώρα σε περιμένουν δύσκολες μέρες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
135
121
110
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo