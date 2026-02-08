Σοκαριστική σκηνή στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής της Σαμπάιο Κορέα έπεσε στο έδαφος με σπασμούς

Μία απίστευτα τρομακτική σκηνή συνέβη στο παιχνίδι της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, αφού ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αλεξάντρε, έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς.

Ο Αλεξάντρε βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να έχει κάποια επαφή με αντίπαλο και οι σπασμοί που έκανε τρόμαξαν άπαντες, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να φωνάζουν τους γιατρούς του αγώνα στη Βραζιλία για βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παίκτης της Σαμπάιο Κορέα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εκεί είχε και δεύτερη κρίση, η οποία αντιμετωπίστηκε. Οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και θα μείνει εκεί για 24ωρη παρακολούθηση.

Alexandre, jogador do Sampaio Correa, convussiona durante jogo contra o Flamengo e tem que ser levado ao hospital. pic.twitter.com/tqRiG7vPGW — henrique é Tetra campeão da Libertadores. (@Henrikipedia83) February 8, 2026

Τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με βραζιλιάνικα Μέσα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή του, το οποίο θα μπορούσε να τον αφήσει τετραπληγικό. Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετηθεί βίδες και μία πλάκα στην σπονδυλική στήλη.

Για την ιστορία η Φλαμένγκο επιβλήθηκε με 7-1 της Σαμπάιο Κορέα.