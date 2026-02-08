Αθλητικά

Σοκαριστική σκηνή στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής της Σαμπάιο Κορέα έπεσε στο έδαφος με σπασμούς

Ο Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα τρόμαξε άπαντες στο παιχνίδι με τη Φλαμένγκο
Ο Αλεξάντρε
Ο Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα κάνει σπασμούς στον αγωνιστικό χωρο

Μία απίστευτα τρομακτική σκηνή συνέβη στο παιχνίδι της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, αφού ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αλεξάντρε, έπεσε μόνος του στο χορτάρι και έκανε σπασμούς.

Ο Αλεξάντρε βρέθηκε στο έδαφος χωρίς να έχει κάποια επαφή με αντίπαλο και οι σπασμοί που έκανε τρόμαξαν άπαντες, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να φωνάζουν τους γιατρούς του αγώνα στη Βραζιλία για βοήθεια.

Ο παίκτης της Σαμπάιο Κορέα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εκεί είχε και δεύτερη κρίση, η οποία αντιμετωπίστηκε. Οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και θα μείνει εκεί για 24ωρη παρακολούθηση.

Τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με βραζιλιάνικα Μέσα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή του, το οποίο θα μπορούσε να τον αφήσει τετραπληγικό. Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετηθεί βίδες και μία πλάκα στην σπονδυλική στήλη.

Για την ιστορία η Φλαμένγκο επιβλήθηκε με 7-1 της Σαμπάιο Κορέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
140
119
98
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo