Αθλητικά

Sold out και το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague

«Τρέλα» από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ενόψει των αγώνων του 2026
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στην Τουρκία
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στην Τουρκία / EUROKINISSI

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν αρχίσει να εξαντλούν τα εισιτήρια από όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους στη Euroleague, αφού μετά το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο, sold out είναι πλέον και αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια, με τους “πράσινους” να ενημερώσουν αρχικά για το sold out με την Αρμάνι Μιλάνο και στη συνέχεια για αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην 26η αγωνιστική της Euroleague.

Η δεύτερη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3 Φεβρουαρίου 2026 και το Telecom Center Athens αναμένεται να είναι κατάμεστο, δημιουργώντας ξανά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
334
230
149
104
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo