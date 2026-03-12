Αθλητικά

Sold out το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague

Με την αναμέτρηση αυτή, ο Ολυμπιακός θα “καθαρίσει” από τις αγωνιστικές του εκκρεμότητες στη διοργάνωση
Οι φίλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Sold out το ΣΕΦ σε μια ακόμα αναμέτρηση! Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση των δυο ομάδων είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου αλλά πήρε αναβολή, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν πλήξει στην Αττική. Έτσι, το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε “μεταφέρθηκε” για την τρίτη 17 Μαρτίου 2026.

“Τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την εξ αναβολής αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε εξαντλήθηκαν. Την Τρίτη (17/03, 21.15) το ΣΕΦ θα είναι και πάλι κατάμεστο! Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!” αναφέρουν οι Πειραιώτες στο σχετικό ποστάρισμα, με το οποίο ανακοίνωσαν το sold out.

