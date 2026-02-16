Σορτς: «Στόχος να φέρουμε το Κύπελλο στο Telekom Center»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (18/02/26, 20:00) στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Τι Τζέι Σορτς έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ.

Ο Σορτς ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και ότι οι παίκτες πρέπει να επικεντρωθούν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, καθώς οι πράσινοι έχουν δυσκολευτεί και στα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει με τους Θεσσαλονικείς τη φετινή χρονιά.

Τα λόγια του Σορτς

«Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά. Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε. Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο.

Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ. Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».