Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Διπλό με 10 παίκτες και ασταμάτητο Εμπαπέ

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να έχει ξεκινήσει “καυτός” τη σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης όχι μόνο άντεξε με 10 παίκτες στην έδρα της Σοσιεδάδ, αλλά έφθασε και στη νίκη με 2-1, διατηρώντας το αήττητο στη φετινή La Liga.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε να προηγείται από το 12′ με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ κόντρα στη Σοσιεδάδ, αλλά λίγο αργότερα έμεινε με παίκτη λιγότερο, από την αποβολή του Χούισεν με απευθείας κόκκινη κάρτα. Με 10 ποδοσφαιριστές στο γήπεδο όμως, η “Βασίλισσα” κατάφερε να βρει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος, με τον Γκιουλέρ να σκοράρει στο 44′ και να χαρίζει ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του.

Κι αυτό γιατί οι γηπεδούχοι μείωσαν με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ στο 56′, αλλά παρά την “πίεση” στα τελευταία λεπτά, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα τους από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία και έφθασε στο 4/4 στο ξεκίνημα της “La Liga”.

Ο δε Κιλιάν Εμπαπέ, “μετράει” πλέον τέσσερα γκολ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του στη σεζόν.