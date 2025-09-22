Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Κάρλος Ζέκα τιμήθηκαν από τον ΠΣΑΠΠ

Τρεις τιμητικές βραβεύσεις έκανε ο ΠΣΑΠΠ κατά τη διάρκεια της 44ης “γιορτής” του ποδοσφαίρου. Οι Σωτήρης Νίνης, Αντελίνο Βιεϊρίνια και Κάρλος Ζέκα αποχώρησαν από την ενεργό δράση και βραβεύτηκαν το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) από τον Σύνδεσμο.

Ο Σωτήρης Νίνης αποσύρθηκε και ο ΠΣΑΠΠ τον βράβευσε, παρουσία του Βίκτορ Μουνιόθ, του ανθρώπου που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει από έφηβος στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2006-07!

Σειρά πήρε ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος τιμήθηκε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ!

Τρίτος στη σκηνή ανέβηκε ο Κάρλος Ζέκα, με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου (επί χρόνια team manager του Παναθηναϊκού) να του δίνει την τιμητική πλακέτα του ΠΣΑΠΠ.