Αθλητικά

Μαργαρίτης Σχοινάς – Νίκος Ανδρουλάκης: Από τις «βολές» στη Βουλή, μαζί στο T-Center για τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «ένωσε» τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Μαργαρίτης Σχοινάς – Νίκος Ανδρουλάκης: Από τις «βολές» στη Βουλή, μαζί στο T-Center για τον Παναθηναϊκό
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, είχε μία έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή, αλλά λίγες ώρες αργότερα τους… ένωσε ο Παναθηναϊκός.

Τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των λιπασμάτων ανέβασαν τα… αίματα στη Βουλή και ο Μαργαρίτης Σχοινάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο προσκήνιο με “βολές” του ενός στον άλλο, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Λίγο αργότερα όμως, βρέθηκαν αμφότεροι στα επίσημα του T-Center, για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και έκανε πρεμιέρα με νίκη στη Euroleague, επικρατώντας με 91-72 της Παρί.

Δίπλα τους βρέθηκαν, η μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κολοκυθάς, αλλά και η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

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Αθλητικά
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