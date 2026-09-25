Μαργαρίτης Σχοινάς – Νίκος Ανδρουλάκης: Από τις «βολές» στη Βουλή, μαζί στο T-Center για τον Παναθηναϊκό

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, είχε μία έντονη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Βουλή, αλλά λίγες ώρες αργότερα τους… ένωσε ο Παναθηναϊκός.

Τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των λιπασμάτων ανέβασαν τα… αίματα στη Βουλή και ο Μαργαρίτης Σχοινάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο προσκήνιο με “βολές” του ενός στον άλλο, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εκκαθάριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

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Λίγο αργότερα όμως, βρέθηκαν αμφότεροι στα επίσημα του T-Center, για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και έκανε πρεμιέρα με νίκη στη Euroleague, επικρατώντας με 91-72 της Παρί.

Δίπλα τους βρέθηκαν, η μητέρα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κολοκυθάς, αλλά και η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.