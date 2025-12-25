Σπάνιο περιστατικό στην Αλβανία: Τερματοφύλακας εγκατέλειψε το παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια

Στον αγώνα του πρωταθλήματος της Αλβανίας, Βόρα – Μπίλις ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων στο 42′ με το σκορ να είναι 2-0 κατά της ομάδας του αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο τερματοφύλακας της Μπίλις, Ζερεμί Βασού, ξεκίνησε να περπατάει απογοητευμένος μέσα στο γήπεδο, βγάζοντας τα γάντια του. Πέρασε δίπλα από τον προπονητή του, που τον κοίταξε με απορία και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.

Ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα και ο προπονητής αναγκαστικά έκανε αλλαγή, αφού θα έμενε χωρίς τερματοφύλακα στο γήπεδο.

Albanian football strikes again



After conceding 2 goals against Vora the goalkeeper of Bylis Jeremy Vachoux decided to leave the game on his own (the coach didn’t even said anything to him)



He left the pitch angry and went straight to the locker room pic.twitter.com/FSIdrlTaJK — Shefqet Fejzo(@ShefqetFejzo11) December 24, 2025

Τελικά η Μπίλις έχασε με 4-1 από τη Βόρα, αλλά το σκηνικό που θα γραφτεί για πάντα στην ιστορία είναι η εγκατάλειψη του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.