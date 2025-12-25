Αθλητικά

Σπάνιο περιστατικό στην Αλβανία: Τερματοφύλακας εγκατέλειψε το παιχνίδι και πήγε στα αποδυτήρια

Ο προπονητής του δεν του είπε τίποτα κατά την αποχώρησή του και τον κοιτούσε με απορία
Ο τερματοφύλακας κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του
Ο τερματοφύλακας κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του

Στον αγώνα του πρωταθλήματος της Αλβανίας, Βόρα – Μπίλις ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων στο 42′ με το σκορ να είναι 2-0 κατά της ομάδας του αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο τερματοφύλακας της Μπίλις, Ζερεμί Βασού, ξεκίνησε να περπατάει απογοητευμένος μέσα στο γήπεδο, βγάζοντας τα γάντια του. Πέρασε δίπλα από τον προπονητή του, που τον κοίταξε με απορία και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.

Ο διαιτητής τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα και ο προπονητής αναγκαστικά έκανε αλλαγή, αφού θα έμενε χωρίς τερματοφύλακα στο γήπεδο.

 

Τελικά η Μπίλις έχασε με 4-1 από τη Βόρα, αλλά το σκηνικό που θα γραφτεί για πάντα στην ιστορία είναι η εγκατάλειψη του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

