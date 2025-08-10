Σπανούλης για το Ελλάδα – Ισραήλ: «Στον αθλητισμό και στη ζωή δεν χαρίζεται τίποτα»

Μετά το δεύτερο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο και τη βαριά ήττα από το Ισραήλ (58-75), ο Βασίλης Σπανούλης προχώρησε σε έναν πρώτο απολογισμό της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης».

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος έδωσε αρκετό χρόνο συμμετοχής στους νέους παίκτες της Εθνικής μπάσκετ, τόσο στον αγώνα με το Ισραήλ, όσο και στο παιχνίδι με την Σερβία, θέλησε να σχολιάσει ορισμένες από τις σκέψεις του, αλλά και τα συμπεράσματα που έβγαλε, με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να εκφράζει την αισιοδοξία του για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά, αλλά αμυντικά δεν είχαμε ενέργεια. Στα ριμπάουντ είχαμε θέμα. Ήθελα να ξεκουράσω κάποια παιδιά και να δώσω ευκαιρία στα νέα να παίξουν. Πρέπει να καταλάβουν πως όταν τους δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να την αρπάζουν από τα μαλλιά. Στη ζωή και στον αθλητισμό δεν χαρίζεται τίποτα.

Δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν άνευροι και άχρωμοι, χωρίς πάθος. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στη ζωή και στον αθλητισμό δεν σου χαρίζεται τίποτα και πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες τους.

Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, ήθελα να δώσουμε χρόνο, έλλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων. Τα συμπεράσματα που ήθελα να βγάλω τα έβγαλα. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για κάποια παιδιά που μας βοήθησαν στην προετοιμασία, ώστε να γίνουμε λιγότεροι και να δουλέψουμε στοχευμένα.

Θετικά είχαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε καλές συνεργασίες και θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά, αλλά είχαμε έλλειψη ενέργειας στην άμυνα. Χθες είδα την ομάδα να παίζει πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής με την Σερβία, παρότι δεν είναι ωραίο να χάνεις. Περιμένουμε τον Γιάννη να έρθει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δουλέψουμε και να είμαστε η ομάδα που θέλουμε στο Ευρωμπάσκετ. Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω, ήταν όμως άλλο ροτέισον. Γενικά είμαστε εκεί που θέλω και πιστεύω πως με δουλειά θα φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε».