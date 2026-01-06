Σπάρτακ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα 82-89: Θρίαμβος στη Σερβία και κοντά στην ιστορική πρόκριση στους 16 του Basketball Champions League

Προβάδισμα πρόκρισης για τη φάση των «16» του Basketball Champions League απέκτησε η Καρδίτσα, η οποία επικράτησε επί σερβικού εδάφους της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 89-82, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα Play-In της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ξεπέρασε την κακή της εκκίνηση και, δείχνοντας χαρακτήρα και συνέπεια στο επιθετικό κομμάτι, κατάφερε να φύγει με τη νίκη από μια δύσκολη έδρα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Η αναμέτρηση άρχισε με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, παίρνοντας διαφορά 11 πόντων στα μέσα της πρώτης περιόδου (18-7). Η Καρδίτσα αντέδρασε με σερί 7-0, μειώνοντας τη διαφορά και ισορροπώντας σταδιακά το παιχνίδι. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στον πόντο (21-20), χάρη σε συνεχόμενους πόντους του Ντέιμιεν Τζέφερσον.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι την καλή κυκλοφορία της μπάλας και τις λύσεις από τον Δίπλαρο και τον Τζέφερσον. Η Σπαρτάκ απάντησε και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται ισόπαλες στα αποδυτήρια (35-35).

Το τρίτο δεκάλεπτο είχε διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ, με την Καρδίτσα να ανεβάζει την επιθετική της απόδοση και να χτίζει διαφορά επτά πόντων (54-67), με πρωταγωνιστές τους Έλις και Μπράντον Τζέφερσον. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν μειώνοντας τη διαφορά, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο.

Στην τελευταία περίοδο, η Καρδίτσα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, παρέμεινε ψύχραιμη στις κρίσιμες στιγμές και έφτασε στη νίκη με 89-82, αποκτώντας σαφές πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς.

Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ο Μπράντον Τζέφερσον με 29 πόντους (5 τρίποντα) και 7 ασίστ, ενώ από την Σπαρτάκ ξεχώρισε ο Σέβιν Τόμπσον με 21.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 35-35, 62-64, 82-89.

ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γιοβάνοβιτς): Ντρόμπνιακ 4 (4 λάθη), Χάνλαν 15 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μομίροβ 2 (1/6 σουτ), Κένεντι, Μεντάρεβιτς 5 (1/5 σουτ), Τόμσον 21 (9/12 δίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Ίλιτς, Χόκινς 14 (3/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές), Νίκολιτς 10 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές), Ρέμπιτς 11 (3).

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 29 (5/7 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χόρχλερ 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Έλις 7 (1), Δίπλαρος 6 (2/8 σουτ, 5 ασίστ), Κασελάκης 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 6 (3/4 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Μάντσεν 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές).

Τα ομαδικά στατιστικά της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα: 20/39 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 24/27 βολές, 28 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 6 κλεψίματα, 14 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 22/35 δίποντα, 12/29 τρίποντα, 9/11 βολές, 33 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 10 επιθετικά), 14 ασίστ, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 13 λάθη, 26 φάουλ.