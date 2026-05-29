Σπερς – Θάντερ 118-91: Με τρομερό Γουεμπανιάμα και άμυνα η ομάδα του Σαν Αντόνιο έστειλε σε game 7 τους τελικούς της Δύσης

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αρνήθηκαν να παραδοθούν! Με κορυφαίο τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και εκπληκτικές άμυνες πάνω στον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, επικράτησαν εντός έδρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 118-91 και έκαναν το 3-3 στους τελικούς της Δύσης.

Έτσι, η πρόκριση μεταξύ των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Θάντερ θα κριθεί σε Game 7, που θα γίνει στην έδρα των πρωταθλητών, Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31.05.2026, 3:30) Στους τελικούς του NBA περιμένουν ήδη οι Νιου Γιοόρκ Νικς..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο πρωταγωνιστής των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να ξεχωρίζει για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έχοντας 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος σε άμυνα και επίθεση, κυριαρχώντας μέσα στη ρακέτα. Κάθε φορά που οι Θάντερ προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο ματς, ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε την απάντηση, είτε με εντυπωσιακά blocks, είτε με μεγάλα καλάθια στις κρίσιμες στιγμές.

Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City



28 PTS

10 REB

3 BLK

2 STL

4 3PM



Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

Καθοριστικός παράγοντας της νίκης των Σπερς, οι τρομερές άμυνες που έκαναν στους Θάντερ και κυρίως στον “αστέρα” τους, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο οποίος περιορίστηκε στους 15 πόντους, με 4 ασίστ και 2 λάθη, σουτάροντας μόλις 6/18 εντός πεδιάς.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν οι Σπερς έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 20-0, κρατώντας τους Θάντερ χωρίς πόντο για περισσότερα από επτά λεπτά.