Σπερς – Θάντερ 118-91: Με τρομερό Γουεμπανιάμα και άμυνα η ομάδα του Σαν Αντόνιο έστειλε σε game 7 τους τελικούς της Δύσης

Οι Σπερς έκαναν το 3-3 και έχουν “τελικό” πρόκρισης στην έδρα των πρωταθλητών NBA
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αρνήθηκαν να παραδοθούν! Με κορυφαίο τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και εκπληκτικές άμυνες πάνω στον Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, επικράτησαν εντός έδρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 118-91 και έκαναν το 3-3 στους τελικούς της Δύσης.

Έτσι, η πρόκριση μεταξύ των Σαν Αντόνιο Σπερς και των Θάντερ θα κριθεί σε Game 7, που θα γίνει στην έδρα των πρωταθλητών, Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31.05.2026, 3:30) Στους τελικούς του NBA περιμένουν ήδη οι Νιου Γιοόρκ Νικς..

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο πρωταγωνιστής των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να ξεχωρίζει για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έχοντας 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο Γουεμπανιάμα ήταν ασταμάτητος σε άμυνα και επίθεση, κυριαρχώντας μέσα στη ρακέτα. Κάθε φορά που οι Θάντερ προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο ματς, ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε την απάντηση, είτε με εντυπωσιακά blocks, είτε με μεγάλα καλάθια στις κρίσιμες στιγμές.

Καθοριστικός παράγοντας της νίκης των Σπερς, οι τρομερές άμυνες που έκαναν στους Θάντερ και κυρίως στον “αστέρα” τους, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο οποίος περιορίστηκε στους 15 πόντους, με 4 ασίστ και 2 λάθη, σουτάροντας μόλις 6/18 εντός πεδιάς.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν οι Σπερς έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 20-0, κρατώντας τους Θάντερ χωρίς πόντο για περισσότερα από επτά λεπτά.

