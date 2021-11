Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει να γράφει ιστορία. Ασταμάτητη η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1, τα ξημερώματα της Τρίτης (16.11.2021) την Αριάνα Σαμπαλένκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του WTA Finals.

Με τη νίκη της επί του Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη έγινε η πρώτη Ελληνίδα στην ιστορία του ελληνικού τένις που θα παίξει ημιτελικό στο WTA Finals!

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη ήταν… με την πλάτη στον τοίχο αλλά το πείσμα και η αποφασιστικότητά της την οδήγησαν στη νίκη με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 6-3).

Η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια, γιγάντια ψυχικά αποθέματα για να κάμψει σε 2 ώρες και 47 λεπτά την αντίσταση της τενίστριας που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το πρώτο σετ ήταν για γερά νεύρα, με τη Σαμπαλένκα να «σπάει» το σερβίς της Σάκκαρη κάθε φορά. Εκτός από το έκτο game. Στο 5-4 και με τη Σαμπαλένκα να έχει set point, η Ελληνίδα τενίστρια όχι μόνο έμεινε ζωντανή, αλλά πήγε το ματς στο tie break και πήρε το πρώτο σετ 7-6!

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Κι εκεί η Μαρία Σάκκαρη «ανέτρεψε» τρία set points τηςΣαμπαλένκα αλλά αυτή τη φορά δεν άντεξε στο tie break και έχασε το σετ με 6-7.

Όλα θα κρίνονταν στο τρίτο σετ και εκεί η Σάκκαρη αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο να χάνει με 3-1, έκανε την απόλυτη ανατροπή! Πήρε πέντε συνεχόμενα games και τελικά έγραψε ιστορία με την πρόκρισή της στα ημιτελικά του WTA Finals.

UNBELIEVABLE🌟



🇬🇷 @mariasakkari fights her way into the semifinals after an incredible match. She defeats the world No.2 Sabalenka 7-6(1), 6-7(6), 6-3👏 #AKRONWTAFinals

A TITANIC WIN! 🔥



🇬🇷 @mariasakkari secures her place into the semifinals after defeating Sabalenka in a blockbuster match! ⚡️#AKRONWTAFinals

Είναι η πρώτη μου μεγάλη νίκη στο Μεξικό και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τόνισε η Μαρία Σάκκαρη μετά το ματς, με το χαμόγελο να είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της και το κοινό να την αποθεώνει.