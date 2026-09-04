Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Με Ολυμπιακός – Βόλος και Αστέρας Τρίπολης – Άρης η 2η αγωνιστική της League Phase

Η ΕΠΟ, λίγη ώρα μετά την απόφαση της επιτροπής Εφέσεων να δικαιώσει τον Αστέρα Τρίπολης, οποίος πήρε τη θέση του Λεβαδειακού στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase.

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί το Βόλο, τον ΟΦΗ τον Νέστο Χρυσούπολης και τον Αστέρα Τρίπολης τον Άρη.

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Ο Λεβαδειακός έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο CAS για την απόφαση της επιτροπής Εφέσεων και μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια νέα διαφοροποίηση στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της League Phase

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ολυμπιακός – Βόλος (“Γεώργιος Καραϊσκάκης”)

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Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης (Παγκρήτιο)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45 Αστέρας Τρίπολης – Άρης (“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”)