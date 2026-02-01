Στα αποδυτήρια της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ακύρωσε το πρόστιμο και έστειλε μήνυμα στήριξης στους ποδοσφαιριστές

Λίγο μετά την “έκρηξή” του κατά του διαιτητή Μάκελι και τις δηλώσεις που ακολούθησαν του ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-0), ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια των “κιτρινόμαυρω” και μίλησε στους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς.

Αφού ξεκαθάρισε στους παίκτες της ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει το πρόστιμο που τους είχε επιβάλει (αρχικά, τους είχε πει ότι ήθελε 3/3 στα ματς που είχαν μπροστά τους) μιας και τους θεωρεί νικητές στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τους έδωσε συγχαρητήρια και τους ευχαρίστησε

Παράλληλα, τους ζήτησε να μην ξεχνάνε ότι είναι μονομάχοι και ότι αυτοί θα είναι στο τέλος οι νικητές.