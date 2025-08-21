Στεφάν Λανουά: «Με ξένους διαιτητές και φέτος τα μεγάλα παιχνίδια»

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, Στεφάν Λανουά, επιβεβαίωσε πως τα μεγάλα παιχνίδια της Super League θα διεξάγονται και φέτος με ξένους διαιτητές, κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διαιτησίας προς τους εκπροσώπους του Τύπου, για τους κανονισμούς διαιτησίας.

Ο Στεφάν Λανουά παρουσίασε το πλάνο της νέας χρονιάς, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα αλλάξει η «στρατηγική» για τους διαιτητές στα «μεγάλα» ματς. Πάντως, πρόσθεσε ότι στην πορεία θα γίνει προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των ξένων διαιτητών, προκειμένου να στηριχθούν περισσότερο οι Έλληνες ρέφερι, ενώ αναφέρθηκε επίσης στις αλλαγές ορισμένων κανονισμών που θα τεθούν σε ισχύ.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε ότι πλέον οι τερματοφύλακες θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν την μπάλα μέχρι 8 δευτερόλεπτα, ενώ σε περίπτωση που δεν δώσουν έγκαιρα την μπάλα, τότε θα δίνεται κόρνερ. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον κανονισμό εκτέλεσης πέναλτι, εστιάζοντας σε περιπτώσεις όπου ο εκτελεστής αγγίζει κατά λάθος τη μπάλα και με τα δύο πόδια ή όταν η μπάλα βρίσκει το πόδι στήριξης αμέσως μετά το χτύπημα.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, εάν η εκτέλεση οδηγήσει σε γκολ, το πέναλτι θα επαναλαμβάνεται. Εάν η εκτέλεση δεν είναι επιτυχής, τότε καταλογίζεται έμμεσο φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας (εκτός αν ο διαιτητής αφήσει πλεονέκτημα), ενώ στην περίπτωση διαδικασίας πέναλτι, το χτύπημα θα καταγράφεται ως αποτυχημένο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

«Θα έχουμε ξένους διαιτητές και του στα μεγάλα παιχνίδια και σίγα σιγά θα κάνουμε προσπάθεια να τους μειώσουμε. Πρέπει να μας εμπιστεύονται οι ομάδες και σιγά σιγά να προχωρήσουμε όλοι μαζί.

Θα υπάρχει τιμωρία των Ελλήνων διαιτητών αν δεν κάνουν καλά παιχνίδια και θα κάθονται στον… πάγκο! Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε όμως πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια.

Όσον αφορά την ανακοίνωση ή τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων μέσω VAR, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ξένοι διαιτητές που ορίζονται στη χώρα μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο στις δικές τους λίγκες. Επομένως, μια τέτοια πρακτική μπορεί να καθιερωθεί μόνο εφόσον υπάρξει κεντρική οδηγία από την UEFA. Με Έλληνες διαιτητές θα μπορούσε να εφαρμοστεί, ωστόσο και πάλι αυτό θα γίνει αποκλειστικά αν ληφθεί σχετική απόφαση σε κεντρικό επίπεδο».