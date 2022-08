Οι διοργανωτές του τουρνουά της Ουάσινγκτον έβαλαν φωτογραφία του Στέφανου Τσιτσιπά έξω από τις τουαλέτες. Αυτή η κίνηση τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Στις ανδρικές τουαλέτες υπάρχει η φωτογραφία του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ σε εκείνες των γυναικών βρίσκεται η φωτογραφία της Μάντισον Κις.

Οι περισσότεροι ερμήνευσαν την κίνηση αυτή ως ένα πείραγμα προς τους δύο τενίστες, τους οποίους κατηγορούν ότι αργούν όταν παίρνουν toilet breaks.

Οι φωτογραφίες έγιναν viral και προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Δεν είναι λίγοι αυτοί που το είδαν χιουμοριστικά, αλλά είναι και αρκετοί που θεωρούν ότι οι διοργανωτές έκαναν φάουλ.

I see what you did there, #CitiOpen … pic.twitter.com/TZRLSjdNXR

The doors haven’t changed for awhile. So it’s neither weird or non-weird. They just happen not to be here. pic.twitter.com/ubFdlyabCg