Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκε για πρώτη φορά στα κορτ της διοργάνωσης του Indian Wells, πιάνοντας δουλειά για το 1000αρι τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι το No2 seed στο τουρνουά της Καλιφόρνια, πίσω από τον νικητή του πρόσφατου US Open, Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι ο δεύτερος στο παγκόσμιο ranking, καθώς τον ξεπερνά μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έστειλε, μάλιστα, μήνυμα στους φίλους του τένις. «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Είναι ένα υπέροχο τουρνουά που μου δίνει θετικά vibes. Ελάτε να με στηρίξετε και να δείξετε την αγάπη σας», τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στην Καλιφόρνια βρίσκεται ήδη και η Μαρία Σάκκαρη ενόψει της συμμετοχής της στη διοργάνωση, η οποία συγκαταλέγεται στη σειρά Masters 1000. Η Ελληνίδα τενίστρια θα είναι το Νο6 στο ταμπλό.

🇬🇷 @steftsitsipas message for fans attending #BNPPO21: show out and bring the good vibes 🤙#TennisParadise pic.twitter.com/WSnsUlTIBX