Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ρομαντική έξοδος για τα γενέθλια της συντρόφου του και η ιδιαίτερη τούρτα έκπληξη

Εκτός γηπέδων ο Έλληνας τενίστας περνάει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η σύντροφος του, Κρίστεν Θομς, είχαν μία ρομαντική έξοδο, με αφορμή τα γενέθλια της συντρόφου του Έλληνα τενίστα.

Το ζευγάρι απολαμβάνει μία όμορφη περίοδο, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μην τα πηγαίνει καλά στα γήπεδα, αλλά να έχει βρει την ευτυχία εκτός αυτών στο πρόσωπο της εντυπωσιακής συντρόφου του, Κρίστεν Θομς.

Ο Έλληνας τενίστας γιόρτασε τα γενέθλια της Κρίστεν Θομς με μία ρομαντική βραδινή έξοδο, όπου ξεχώρισε η εντυπωσιακή τούρτα με τροπικό design και αποχρώσεις ηλιοβασιλέματος, διακοσμημένη με φοίνικες και κεράκια.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ανέβασε και μία φωτογραφία από τη βραδιά, όπου ποζάρει μαζί στον φακό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δείχνει να έχει βρει την ευτυχία στην προσωπική του ζωή. Μένει να βρει τον εαυτό του και στα γήπεδα, προκειμένου να επιστρέψει στις υψηλές πτήσεις.

