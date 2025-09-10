Στέφανος Τσιτσιπάς: Η σχέση του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η αποχή από τα social media

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Ελλάδα και προετοιμάζεται με την εθνική ομάδα τένις για το Davis Cup και τους αγώνες με τη Βραζιλία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα παιχνίδια του Davis Cup, με τον Έλληνα πρωταθλητή να παραχωρεί συνέντευξη και να αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και σε θέματα πέρα από το τένις, όπως στη σχέση του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στην αποχή από τα social media.

«Είναι συναρπαστικό να προπονούμαι ξανά εδώ. Έχω να έρθω από το 2010 από τα Challengers. Είναι το πιο ωραίο συναίσθημα να αγωνίζεσαι σε αυτό το στάδιο, που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζω να ανακαινιστούν ακόμη περισσότερο οι εγκαταστάσεις ώστε να καθιερωθούν τα παιχνίδια μας εδώ», δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.

Ο 26χρονος τενίστας αναφέρθηκε στις ενοχλήσεις στη μέση που επανήλθαν στο US Open. «Με τον Άλτμαϊερ χρειάστηκα δύο φορές ιατρικό τάιμ-άουτ σε δύσκολες στιγμές. Παλεύω με τον τραυματισμό, επισκέπτομαι ειδικούς, προσπαθώ να βρω λύσεις. Δεν ήταν όμορφο US Open, περίμενα να είμαι καλύτερα».

Όσο για την πιθανή συμμετοχή του κόντρα στη Βραζιλία (13-14 Σεπτεμβρίου): «Δεν θέλω να υποσχεθώ πολλά. Δεν ξέρω αν θα παίξω, θα κάνω όμως ό,τι μπορώ».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι φίλος του μπάσκετ και παρακολουθεί, φυσικά, την πορεία της γαλανόλευκης στο Eurobasket, αλλά και τις τρομερές εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Είναι καταπληκτικό που περνάμε αυτές τις στιγμές όχι μόνο με το ελληνικό τένις, αλλά και με αθλήματα που βλέπουμε να ανεβαίνουν συνεχώς. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Έχω τρέλα με το μπάσκετ και παρακολουθώ και το ΝΒΑ, μου έχει δώσει ο Γιάννης τους κωδικούς του για το ΝΒΑ Channel! Tου είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, του έδωσα κι εγώ τους κωδικούς μου στο Tennis TV! Είναι όμορφο που έχουμε μια τέτοια αθλητική σχέση και δίνουμε ώθηση ο ένας στον άλλον μέσω των αθλημάτων μας. Είναι πολύ υγιές. Τους εύχομαι καλή τύχη, θα τους δούμε την Παρασκευή, το έχουμε πει με την ομάδα. Για εμάς είναι μεγάλη στιγμή και θα τους υποστηρίξουμε στο φουλ», σχολίασε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Σχολιάζοντας τη μετακόμιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στα νότια προάστια, ο Στέφανος χαμογέλασε: «Ελπίζω να είμαστε γείτονες και να κάνουμε και καμία προπόνηση μαζί».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να κάνει unfollow σε όλους τους λογαριασμούς του στα social media.

«Θέλω να βγω εκτός social media για την ψυχική μου υγεία. Τα τελευταία χρόνια έβγαζα το άγχος μου εκεί, κάτι που είναι λάθος. Θέλω να δείξω και στα μικρά παιδιά να επιστρέψουν στην πραγματική ζωή, να αθληθούν, να βγουν έξω. Να δουν την αλήθεια, όχι μια ωραιοποιημένη εκδοχή», εξήγησε ο Έλληνας τενίστας.

Η Εθνική ομάδα τένις θα αγωνιστεί κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.