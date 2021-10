Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ταχθεί κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρνήθηκε να απαντήσει για το αν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και στο Australian Open.

Η Αυστραλία έχει διαμηνύσει ότι από τον Νοέμβριο δεν θα επιτρέπεται σε ανεμβολίαστους αθλητές να αγωνίζονται σε εσωτερικούς χώρους, κάτι που αναμένεται να ισχύσει απόλυτα και στο τοπικό Γκραν Σλαμ, το οποίος και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 17 έως τις 30 Ιανουαρίου.

Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί να απουσιάσουν από αυτό, το Νο1 και το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά και πολλοί ακόμη αθλητές. Το ίδιο ισχύει μάλιστα και στις γυναίκες, όπου εκτιμάται ότι μόνο το 59% αυτών έχει εμβολιαστεί.

Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τις εξελίξεις, την ώρα που ATP και WTA δεν έχουν πάρει ακόμη ξεκάθαρη θέση επί του θέματος.

❌ Novak Djokovic is reportedly facing a ban from January’s Australian Open tournament over his refusal to be vaccinated against COVID-19.



Djokovic has won the event more than any other player in history (9), including each of the last three editions. pic.twitter.com/k4R02Hu0R6