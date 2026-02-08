Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησαν με 2-0 τους Ροντρίγκο Πατσέκο και Άλαν Μαγαδάν στο Davis CUP για το 2-1 της Ελλάδας

Μία νίκη μακριά από την πρόκριση η Εθνική Ομάδα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Στέφανο Σακελλαρίδη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Στέφανο Σακελλαρίδη στο Davis Cup (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησαν με 2-0 σετ (6-3, 6-4) τους Ροντρίγκο Πατσέκο και Άλαν Μαγαδάν στο τρίτο παιχνίδι της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis CUP, με αποτέλεσμα η Εθνική μας Ομάδα να πάρει το προβάδισμα με 2-1.

Μετά την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη στην πρεμιέρα και την ισοφάριση στη συνέχεια με τον Στέφανο Τσιτσιπά για την Ελλάδα, οι δύο Έλληνες τενίστες έκαναν το 2-1 επί του Μεξικού και πλέον η “γαλανόλευκη” είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στα προκριματικά του 2027.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει πια τον Ροντρίγκο Πατσέκο, για να “σφραγίσει” την πρόκριση της Ελλάδας και να της επιτρέψει να βρεθεί στα qualifiers του Davis Cup, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Πατσέκο είχε νικήσει με 2-1 στην πρεμιέρα τον Σακελλαρίδη.

