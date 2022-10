Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει πολύ δύσκολο στο Paris Masters, μιας και κληρώθηκε στο κάτω μέρος του ταμπλό, όπου βρίσκονται και οι Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περνάει με μπάι στον δεύτερο γύρο στο τελευταίο τουρνουά ATP 1000 της σεζόν. Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπράντον Νακασίμα και τον Νταν Έβανς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τρίτο γύρο είναι εξαιρετικά πιθανό να συναντήσει τον Μπόρνα Τσόριτς, ο οποίος έχει πάρει τον… αέρα του Έλληνα τενίστα, ενώ ο πιο πιθανός αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Ναδάλ

Αν ξεπεράσει τον θρυλικό Ισπανό τενίστα, ο Τσιτσιπάς θα πέσει πάνω λογικά στον Τζόκοβιτς στα ημιτελικά. Όπως γίνεται αντιληπτό, χειρότερη κλήρωση δεν θα μπορούσε να είχε ο Έλληνας τενίστας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Παρίσι θα κριθούν και τα τελευταία εισιτήρια για το ΑΤΡ Finals (13-20/11).

Οι πιθανοί προημιτελικοί:

Αλκαράθ-Ρούμπλεφ

Μεντβέντεφ-Αλιασίμ

Τζόκοβιτς-Ρουντ

Τσιτσιπάς-Ναδάλ

THE 2022 DRAW IS OUT. 👀#RolexParisMasters pic.twitter.com/iGQtFWgAAI