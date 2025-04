Στέφανος Τσιτσιπάς: Με πρόβλημα στη μέση εγκατέλειψε τον προημιτελικό του στο Barcelona Open

Στα προημιτελικά του Barcelona Open ολοκληρώθηκε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς ο Έλληνας πρωταθλητής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα του με τον Αρτούρ Φις.

Μετά από μόλις 2 χαμένα games, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αισθάνθηκε αδιαθεσία και εγκατέλειψε τον προημιτελικό του στο Barcelona Open. Συγκεκριμένα, μετά το 2-0 υπέρ του Αρτούρ Φις, ο 26χρονος αποχώρησε για τα αποδυτήρια με ιατρικό τάιμ άουτ. Στη συνέχεια επέστρεψε, αλλά μετά το 30-40 με το οποίο προηγήθηκε ο Γάλλος, ο Έλληνας πρωταθλητής εγκατέλειψε οριστικά τον αγώνα.

Συνολικά ο Έλληνας τενίστας έμεινε στο κορτ για 15 λεπτά.

Get well soon, @steftsitsipas



Arthur Fils advances into the Barcelona semi-finals 2-0 RET.#BCNOpenBS pic.twitter.com/mctbKGnGGZ