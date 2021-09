Για τρίτη φορά το τελευταίο διάστημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς άκουσε τις αποδοκιμασίες του κόσμου, μετά από ένα toilet break. Οι δημοσιογράφοι ασχολήθηκαν με τα… διαλείμματα του, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης του επί του Αντριάν Μαναρίνο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποδοκιμάστηκε και πάλι από το κοινό του Arthur Ashe, στο ξεκίνημα του 4ου σετ του αγώνα του κόντρα στον Αντριάν Μαριάνο, μετά από ένα toilet break.

Οι φίλοι του τένις δεν κρύβουν πλέον τον εκνευρισμό τους στα διαλλείματα του Έλληνα πρωταθλητή, όπως και οι αντίπαλοι του. Ζβέρεφ, Μάραϊ και τώρα ο Μαριάνο. Χωρίς να… ξεφύγει εντός κορτ με κάποιο “ξέσπασμα” ο Γάλλος άρχισε να κάνει σερβίς, μέχρι να επιστρέψει ο Τσιτσιπάς στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Τσιτσιπάς είχε διάλειμμα οκτώ λεπτών και επέστρεψε υπό τις αποδοκιμασίες μερίδας του κοινού. Να αναφέρουμε ότι το κανάλι που μετέδιδε το ματς έδειχνε παράλληλα τις δηλώσεις του Ζβέρεφ περί του θέματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έμεινε στο ένα διάλειμμα καθώς στη συνέχεια πήρε ακόμα ένα πιο μικρό σε διάρκεια κάνοντας και πάλι το κοινό να τον αποδοκιμάσει.

Eurosport showing Zverev’s answer about Tsitsipas’ toilet breaks as Mannarino waits for Stefanos before the 4th set…



