Ο Νικ Κύργιος σταμάτησε την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon επικρατώντας με 3-1 σετ, σε έναν ομολογουμένως επεισοδιακό αγώνα.

Οι δυο τενίστες εκτός από υψηλής ποιότητας τένις, προσέφεραν και στιγμές έντασης, με τον Στέφανο Τσιτσιπά σε μια στιγμή εκνευρισμού να πετάει με δύναμη το μπαλάκι προς το μέρος του Κύργιου.

Αυτή η κίνηση θα στοιχίσει στον Έλληνα πρωταθλητή 9.500 ευρώ όπως γνωστοποιήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή.

Από την άλλη ο Νικ Κύργιος εξαιτίας της συχνής διαμαρτυρίας του προς τους διαιτητές, θα κληθεί να πληρώσει το ποσό των 3.800 ευρώ.

New:



$10,000 fine for Stefanos Tsitsipas for his ball-belting yesterday.



$4,000 for Kyrgios’ audible obscenity.#Wimbledon