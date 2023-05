Στέφανος Τσιτσιππάς όπως λέμε… Ορλάντο Μπλουμ; Ο Έλληνας τενίστας απάντησε χωρίς δισταγμό και τόνισε θα του άρεσε να έχει το όνομα του χολιγουντιανού ηθοποιού, σε περίπτωση που άλλαζε όνομα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καλείται να απαντήσει και σε διάφορες… ελεύθερες ερωτήσεις στις συνεντεύξεις που δίνει. Αυτή τη φορά, ρωτήθηκε αν έχει στο μυαλό του κάποιον διάσημο, που νομίζει ότι του μοιάζει και ανέφερε το όνομα του Ορλάντο Μπλουμ.

Μάλιστα, ο Έλληνας πρωταθλητής τόνισε πως αν του δινόταν η ευκαιρία, θα επιθυμούσε να αλλάξει το όνομά του σε Ορλάντο.

«Νομίζω ότι μοιάζω με τον Ορλάντο Μπλουμ. Μου αρέσει το όνομα Ορλαντο. Δεν θα με πείραζε να άλλαζα το όνομά μου σε Ορλάντο. Το άλλο μου όνομα θα μπορούσε να είναι Ορλάντο Άτλας. Αν μπορούσα να αλλάξω την ταυτότητά μου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσυρόταν και ξεκινούσα με διαφορετικό όνομα και ταυτότητα στο Tour θα το έκανα Ορλάντο Άτλας. Μπορεί και να ξύριζα τα μαλλιά μου για να ξεγελάσω τον κόσμο» ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

