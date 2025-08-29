Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντάνιελ Αλτμάιερ 2-3: Γνώρισε πικρό αποκλεισμό στο US Open χάνοντας match point

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε για 4,5 ώρες κόντρα στον Ντάνιελ Αλτμάιερ, είχε χαμένο match point στο 5ο σετ, αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 2-3 σετ (7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5) και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του US Open.

Αν και βρέθηκε πίσω στα σετ με 1-0, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στην ανατροπή (2-1) αλλά δεν μπόρεσε να τη… φτάσει μέχρι τέλους, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο US Open, αλλά και στα φετινά Grand Slam.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε match point στο 5ο σετ και στη συνέχεια… λύγισε. Πιο συγκεκριμένα, είχε την ευκαιρία να κάνει το 6-4 και να πάρει το ματς στο 10ο game, αλλά ο Αλτμάιερ το “έσβησε” και στη συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5.

Ο Γερμανός έκανε break και στη συνεχεία σέρβιρε με επιτυχία για το 7-5, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους “32” του US Open. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ ντε Μινόρ, ο οποίος κέρδισε εύκολα τον Σιντάρο Μοσιζούκι με 6-2, 6-4, 6-2.

Daniel Altmaier prevails in a dramatic five sets over Stefanos Tsitsipas! pic.twitter.com/bMJXsLZXJQ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

Να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε φέτος να κάνει μόνο 2 νίκες στα majors, μια στο Roland Garros και μια στο US Open