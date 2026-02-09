Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στο τουρνουά του Ρότερνταμ κόντρα στον Αρτούρ Ριντερκνές

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη της Ελλάδας επί του Μεξικού με 3-1 στο Davis Cup θα αγωνιστεί στο 500άρι του Ρότερνταμ, με τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές να είναι ο πρώτος του αντίπαλος την Τετάρτη (11/02/26).

Ο Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί για πρώτη φορά με τον Γάλλο τενίστα και σε περίπτωση νίκης, στο δεύτερο γύρο θα παίξει ενάντια είτε στον Μπόουτικ Φαν ντε Σάντσχουλπ είτε σε κάποιον παίκτη από τα προκριματικά.

Αν ο Έλληνας τενίστας περάσει στα προημιτελικά θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς το πιο πιθανό είναι να αντιμετωπίσει το Νο. 1 του ταμπλό, Άλεξ ντε Μινόρ.

Στα ημιτελικά υποψήφιος αντίπαλος, αν όλα έχουν πάει καλά για τον Τσιτσιπά, είναι ο Μεντβέντεφ.