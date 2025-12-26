Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Το χριστουγεννιάτικο γεύμα στο Ντουμπάι με την οικογένειά του και οι ευχές για «παιδική αθωότητα»

Οικογενειακές στιγμές για τον Έλληνα πρωταθλητή στο Ντουμπάι
Λίγο πριν επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, για το United Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο Ντουμπάι για να περάσει τα φετινά Χριστούγεννα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Στέφανος, Πέτρος και Παύλος έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τις προπονήσεις τους και βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον πατέρα τους, Απόστολο, και τη μητέρα τους, Τζούλια.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Παύλος Τσιτσιπάς “αποτύπωσε” τις χαλαρές και ευχάριστες στιγμές που πέρασε η οικογένεια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξέχασε τους θαυμαστές του σε αυτές τις γιορτές, στέλνοντας τις χριστουγεννιάτικες ευχές του μέσω των social media

Ο Έλληνας τενίστας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια. Στο στιγμιότυπο, ποζάρει μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τον αδερφό του, Πέτρο, ενώ τη δημοσίευση συνόδευσε με ένα λιτό αλλά ουσιαστικό μήνυμα.

“Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Εύχομαι αυτή η μέρα να σας ευλογήσει με παιδική αθωότητα και θαυμασμό”, έγραψε ο Τσιτσιπάς.

