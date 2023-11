Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αναμέτρηση με τον Χόλγκε Ρούνε, μόλις στο τρίτο game του αγώνα του στα ATP Finals. Αποκλείστηκε ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκατέλειψε το ματς με τον Χόλγκερ Ρούνε για τα ATP Finals, λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε -πιθανότατα στη μέση- ανακοινώνοντας πως δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον αγώνα του.

Έπειτα από 17 λεπτά αγώνα και τρία games -με το σκορ στο 2-1 υπέρ του Δανού- ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρική βοήθεια. Μετά από συζήτηση που είχε στον πάγκο του με τον ιατρό, αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα, με συνέχεια να αποκλειστεί και από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο Τσιτσιπάς να αποσύρει τη συμμετοχή του και από το τουρνουά (τυπικά έχει ακόμα έναν αγώνα για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο round robin του ATP Finals, απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς). Αυτόν τον αγώνα θα τον παίξει όπως όλα δείχνουν ο 1ος alternate του τουρνουά, Χούμπερτ Χουρκάτς.

Μ’ αυτόν τον άδοξο τρόπο, ο Ρούνε πέτυχε την 1η του νίκη στο ATP Finals, με τον 20χρονο Δανό να κάνει φέτος το ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Στον επόμενο αγώνα του, την Πέμπτη απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ, ο Ρούνε θα παίξει πιθανότατα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Tsitsipas is forced to retire against Rune



Get well soon, @steftsitsipas#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots